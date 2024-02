Zwickau: Gitarren-Trio spielt im Konservatorium

Zum Konzert „Klangsprektren“ wird am Donnerstag, 29. Februar, eingeladen.

Das Gitarren-Trio Fásma gibt am Donnerstag, 29. Februar, ein Konzert mit dem Titel „Klangspektren“ im Robert-Schumann-Saal des Konservatoriums, Stiftstraße 10 in Zwickau. Das 2021 gegründete Ensemble spielt Werke von Mauro Giuliani, Joaquín Rodrigo, Manuel Maria Ponce, Claude Debussy und Marek Pasieczny. Das Trio hat seinen Sitz in Weimar...