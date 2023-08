Zwickau: GPS-Tracker wird Fahrraddieb zum Verhängnis

Zwickau.

Ein GPS-Tracker wurde einem 39-Jährigen zum Verhängnis. Das sagte eine Polizeisprecherin. Das war passiert: Ein Mann hatte am Mittwoch sein E-Bike an der Karl-Keil-Straße in Zwickau abgestellt, um im Heinrich-Braun-Klinikum einen Termin wahrzunehmen. Während er im Wartebereich saß, meldete sein Handy über den im E-Bike verbauten GPS-Tracker, dass sein Rad bewegt werde. Der Mann informierte die Polizei und gab den aktuellen Standort des Fahrrads durch. An der Allendestraße fanden die Einsatzkräfte kurz darauf einen Mann, der auf einem