Zwickau: Inklusives Straßenfest lädt ein zum Mitmachen

Seit 30 Jahren gibt es in Zwickau das Fest „EigenArt“. Bis auf die Coronajahre 2020 und 2021 fand es jedes Jahr statt. Am Samstag ist es wieder so weit. Von 10 bis 18 Uhr wird eine Menge geboten.

