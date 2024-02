Zwickau: Kunst für die Demokratie

Der Verein „Freunde aktueller Kunst“ plant rund um die Wahlen in diesem Jahr ein besonderes Projekt, das einem Gedicht von Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1920 folgt, dem man sein Alter nicht anmerkt.

Muss Kunst politisch sein? Für Klaus Fischer vom Verein „Freunde aktueller Kunst“ in Zwickau ist das keine Frage. „Ich war schon immer an Politik interessiert“, sagt Fischer, der in Tübingen Philosophie, Germanistik und Anglistik studiert hat – „Literatur hat immer eine politische Dimension, und auch bildende Kunst bewegt sich in...