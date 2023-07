Zwickau: Leichtkraftrad Aprilia gestohlen

In der Nacht zum Dienstag ist in Zwickau ein Leichtkraftrad der italienischen Marke Aprilia gestohlen worden. Wie die Polizei dazu mitteilt, verschwand das Fahrzeug in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Abgestellt war das schwarze Zweirad demnach an der Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße am Schlobigplatz. Es hat das...