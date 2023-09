Zwickau: Mit der Schule am Windberg wird das letzte als Plattenbau errichtete Schulhaus saniert

Ab Juli nächsten Jahres haben die Bauarbeiter in dem Schulhaus das Sagen. Die Grundschule soll für 6,75 Millionen Euro komplett saniert werden. Der Unterricht läuft dabei weiter.

Mit der Schule am Windberg im Zwickauer Stadtteil Marienthal soll ab dem Ende des Schuljahres das nächste städtische Schulgebäude saniert werden. Das beschloss der Stadtrat einstimmig. Insgesamt sollen 6,75 Millionen Euro in das Vorhaben investiert werden. In dem in den 1970er-Jahren errichteten Plattenbau lernten in der Polytechnischen...