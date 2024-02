Zwickau-Oberplanitz: Polizei sucht den Besitzer einer Holzfigur

Im Streifendienst fielen drei Jugendliche auf, die das Holztier bei sich hatten. Auf der Flucht vor der Polizei ließen sie die Figur liegen.

Zwickau.

Die Polizei in Zwickau sucht den Besitzer einer Holzfigur. Während ihrer Streifentätigkeit stießen Polizisten auf eine 50 Zentimeter große Tierfigur. Am Freitag kurz vor Mitternacht fielen den Beamten drei Jugendliche in Oberplanitz auf, die die Figur bei sich hatten. Als die Jugendlichen die Polizisten bemerkten, ergriffen sie die Flucht und ließen das Holztier in der Ebersbrunner Straße zurück. Die Polizei konnte die Jugendlichen später stellen, aber sie wollten offenbar weder verraten, ob sie die Figur gestohlen hatten, woher sie sie hatten und was sie damit vorhatten. Der Eigentümer wird daher gebeten, sich unter der Rufnummer 0375 428 102 beim Polizeirevier Zwickau zu melden um die Figur zu identifizieren. (nkd)