Zwickau: Opel kollidiert mit einer Bahnschranke

Bei dem Unfall, der sich am späten Sonntagnachmittag ereignet hat, entstand Sachschaden.

Zwickau.

Nach der Kollision mit einer Bahnschranke musste ein Auto abgeschleppt werden. Das sagte Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau. Das war passiert: Am späten Sonntagnachmittag befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Opel die Stenner Straße in Zwickau in Richtung Planitzer Straße. Beim Überqueren eines Bahnübergangs übersah sie die bereits abgesenkte Halbschranke und das rote Lichtzeichen und stieß auf Höhe der Windschutzscheibe gegen die Schranke. Sie gab später an, die Schranke wegen der tief stehenden Sonne nicht gesehen zu haben. An ihrem Pkw sowie der Schranke entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt. (jarn)