Zwickau: Polizeistreife nimmt Verfolgung eines Seat auf

Der Fahrer war mit seinem Pkw zuvor an dem Polizeiauto vorbei gerauscht. Als der Mann gestoppt wurde, habe man „einfache körperlicher Gewalt“ anwenden müssen, damit er das Auto verlässt, heißt es.

Zwickau. Zu einer Verfolgungsjagd ist es am späten Dienstagabend in Zwickau gekommen. Darüber informiert die Polizei.

Als ein Streifenteam kurz vor Mitternacht auf der Werdauer Straße in Richtung Marienthal unterwegs war, zog plötzlich ein Seat mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbei – und zwar über eine Sperrfläche, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten schalteten daraufhin Sondersignal und Blaulicht an und nahmen die Verfolgung auf, um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Statt anzuhalten, beschleunigte der Seat-Fahrer auf etwa 120 Kilometer pro Stunde.

Mehrere Streifenwagen kesseln den Seat ein

Die rund zehnminütige Verfolgungsfahrt führte über mehrere Nebenstraßen bis zum Ortsausgang in Marienthal und zurück, bis der Seat letztlich von mehreren Streifenwagen eingekesselt werden konnte. Auf seiner Flucht hatte der 37-jährige Fahrer mehrere rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsteilnehmende gefährdet – in manchen Fällen verhinderte nur eine Gefahrenbremsung eine Kollision, heißt es. „Da der Mann nicht freiwillig aus seinem Auto stieg, musste er von den Einsatzkräften unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt herausgeholt werden“, sagte die Sprecherin. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,3 Promille. Es wurden eine doppelte Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Zudem wurden mehrere Anzeigen erstattet. (jarn)