Zwickau: Rentner stürzt mit Rad nach Kollision mit Auto

Der Polizei zufolge wollte sich der 74-Jährige in den fließenden Verkehr einordnen. Dabei stieß der Radler mit einem VW zusammen.

Bei einem Unfall im Zwickauer Ortsteil Pölbitz ist ein 74-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg der Pölbitzer Straße in Richtung der Horchstraße unterwegs. Er wollte sich in den fließenden Verkehr einordnen, was ein 19-Jähriger zu spät...