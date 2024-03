Zwickau: Sketchnotes oder wie man visuelle Notizen macht

Eine „Women after Work Lounge“ zum Thema „Sketchnotes lernen“ findet am heutigen Donnerstag im Grünen Regionalbüro Zwickau statt.

Schreiben Sie noch Notizen oder nutzen Sie schon die Methote des Sketchnotings? Der englische Begriff setzt sich zusammen aus Sketch (Skizzen) und Notes (Notizen). Die Grundlagen zum Anfertigung solcher visuellen Notizen werden am heutigen Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr in einer „Women after Work Lounge“ im Grünen Regionalbüro Zwickau...