Zwickau: Unbekannte stehlen ein Quad

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Zwickau.

Unbekannte hatten es auf ein Quad, Motorradbekleidung und -zubehör abgesehen. Darüber hat die Polizei am Dienstag informiert. Passiert ist der Diebstahl bereits zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag. Die Täter drangen gewaltsam in eine Garage an der Scheffelstraße in Zwickau ein. Sie entwendeten ein Quad der Marke Changzhou Kwang, Modell MXU 300 (amtliches Kennzeichen Z FS 63). Außerdem hatten es die Unbekannten auf Motorradkleidung und anderes -zubehör abgesehen. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 6300 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen, die unter der Telefonnummer 0375 428102 Hinweise zu diesem Einbruch beziehungsweise zum Verbleib des Quads geben können. (jarn)