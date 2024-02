Zwickau: Vorfreude auf 19. Internationalen Schumann-Wettbewerb

Der traditionsreiche Wettbewerb für Klavier- und Gesangssolisten wartet im Juni mit einigen Neuheiten auf und soll die ganze Stadt zum Klingen bringen.

Mit mehreren Neuheiten wird der 19. Internationale Robert-Schumann-Wettbewerb für Klavier und Gesang Anfang Juni die Stadt Zwickau zum Klingen bringen. Nach coronabedingtem Videointermezzo 2019 findet der Wettbewerb in diesem Jahr wieder in Präsenz statt. Den Organisatoren war die Vorfreude bei der Vorstellung des hochkarätigen Programms am...