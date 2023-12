Zwickau: WHZ lädt für den 11. Januar zu einem Infotag ein

Nicht nur am Standort in Zwickau, sondern auch an den Außenstellen können sich Interessenten über die Angebote der Westsächsischen Hochschule und die Rahmenbedingungen informieren.

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) findet am Donnerstag, 11. Januar 2024, in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr der nächste Hochschulinformationstag statt. Zentrale Infopunkte in Zwickau sind das Hörsaalzentrum auf dem Campus Scheffelstraße (Scheffelstraße 39) und die Hochschulbibliothek am Innenstadt-Campus (Klosterstraße 7).... An der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) findet am Donnerstag, 11. Januar 2024, in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr der nächste Hochschulinformationstag statt. Zentrale Infopunkte in Zwickau sind das Hörsaalzentrum auf dem Campus Scheffelstraße (Scheffelstraße 39) und die Hochschulbibliothek am Innenstadt-Campus (Klosterstraße 7)....