Zwickau: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A 72

VW kommt von Fahrbahn ab und landet auf dem Dach.

Zwickau.

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden von mehr als 10.000 Euro sind Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Autobahn 72 zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost in einer Baustelle mit verengter Fahrbahn ereignet hat. Ein 78-Jähriger war mit seinem Volkswagen in Richtung Leipzig unterwegs. In Höhe Wilkau-Haßlau kam von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er auf die Leitplanke, die an dieser Stelle beginnt, und rutschte circa 100 Meter entlang, bis der VW letztlich umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Umgehend wurden die Feuerwehren Ebersbrunn und Wilkau-Haßlau alarmiert, um den Fahrer und seine Beifahrerin (78) zu retten. Diese konnten jedoch von Ersthelfern befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. (mikm)