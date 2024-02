Zwickau: Zwei Stadtteile stehen im Mittelpunkt

In der Einwohnerversammlung am 6. März geht es um Auerbach und Eckersbach.

Zu einer etwa zweistündigen Einwohnerversammlung für die Zwickauer Stadtteile Eckersbach und Auerbach lädt Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) am Dienstag, 6. März, 18 Uhr in das Stadtteil- und Familienzentrum in der Heisenbergstraße 49 (blauer Anbau am Kinderhaus „Kuschelkiste“) ein. Nach einem kleinen Einblick in die Einrichtung...