Zwickauer Idee: Mit einer Karte ein Jahr alle städtische Kultureinrichtungen besuchen

Die Fraktion SPD/Grüne/Tierschutzpartei will mehr Besucher in die Museen locken. Die Verwaltung prüft nun, ob das Jahresticket umsetzbar ist.

Für die städtischen Kulturstätten in Zwickau könnte es demnächst eine Jahreskarte geben. Das regte die Stadtratsfraktion SPD/Grüne/Tierschutzpartei an. Zur Ratssitzung am Donnerstag wurde ein entsprechender Antrag eingebracht. Demnach soll die Verwaltung prüfen, inwieweit bei der Planung der Eintrittsgelder ein Ticket eingeführt werden...