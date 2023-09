Zwickauer Jugendclub „Airport“ soll neue Fassade bekommen

Der Schwerpunkt liegt auf der Wärmedämmung. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind zu einem später Zeitpunkt erforderlich.

Der Jugendclub Airport an der Reichenbacher Straße in Zwickau soll eine neue Fassade bekommen. Der Bauausschuss beschloss auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Vergabe des Planungsauftrages an ein Zwickauer Architekturbüro. Bei der freihändigen Vergabe hatten zwei Firmen ihre Unterlagen eingereicht. Der Schwerpunkt liegt auf dem...