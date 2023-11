Zwickauer Mahnmal für Faschismusopfer mit AfD-Parole beschmiert

Offenbar haben sich erst Unterstützer, dann Gegner der Partei zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Unbekannte haben eine Mauer der Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus am Zwickauer Schwanenteich beschmiert. Am Samstag gegen 9 Uhr waren Beamten des Polizeirevieres Zwickau die Schmierereien an dem Mahnmal aufgefallen. Mit blauer Farbe war dort ein 1,70 Meter hoher und 7,50 Meter langer Spruch „AFD-Wählen 2025“ an die Wand gesprüht...