Zwickauer Skelettfund: Polizei geht von Einzelfall aus

Die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung stehen noch aus. Derweil glaubt die Polizei nicht, dass auf dem „Eisenkönig“-Gelände weitere Leichen liegen.

Der Betonschacht, in dem vor einem Monat eine skelettierte Leiche gefunden wurde, ist nicht der einzige seiner Art auf dem früheren „Eisenkönig“-Gelände an der Saarstraße. Darauf hat ein Kenner des Gewerbegeländes im Gespräch mit der „Freien Presse“ hingewiesen. Die Kabelschächte stehen demnach in Zusammenhang mit einer großen...