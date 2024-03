Zwickaus Ex-Landtagsabgeordneter Mario Pecher: „Natürlich bleibe ich Sozi!“

Es ist bald Wahl und Mario Pecher ist nicht dabei. Das gab es in Zwickau lange nicht. Pechers Politiker-Leben war turbulent. Zum ersten Mal redet er jetzt über das zwiespältige Ende seiner Laufbahn.

Das Parteibuch ist nicht mehr ganz so taufrisch. Es liegt in irgendeiner Schublade in der Küche. Mario Pecher, der frühere Landtagsabgeordnete aus Zwickau, holt es heraus und sagt. „Hat fast 35 Jahre auf dem Buckel.“ Seit November 1989 ist Pecher Mitglied der SPD, da nannte sich die in der DDR gerade gegründete Partei noch SDP. Den Ausweis...