Helfen in der Region

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Verein "Leser helfen" engagiert sich seit mittlerweile 27 Jahren in der Region. Unterstützt werden vor allem Menschen, die behindert oder die unverschuldet in Not geraten und so dringend auf Hilfe angewiesen sind. Zudem fördert der Verein soziale Projekte, für die es aus staatlichen Töpfen kein Geld gibt, die aber eine Unterstützung verdienen.

Allein bei den Spendenaktionen in der Adventszeit des vergangenen Jahres kamen am Ende mehr als 360.00 Euro zusammen! So konnten wir neun große Hilfsprojekte umsetzen. Dank freier Spenden finanzierte der Verein in diesem Jahr sechzehn weitere Projekte in der Region. Heute möchten wir Sie wieder um Spenden für Menschen in Südwestsachsen bitten, die dringend Hilfe brauchen.

Um Hilfe für andere zu bitten, ist in Zeiten, wo viele Menschen selbst mit außergewöhnlichen Belastungen konfrontiert sind, nicht ganz einfach. Zumal schon die zurückliegenden drei Jahre keine "normalen" Jahre waren. Die steigenden Kosten in vielen Lebensbereichen verlangen allen Menschen viel ab. Da etwas für andere übrig zu haben, ist nicht so leicht - wir wissen das. Trotzdem sind wir guter Hoffnung, dank Ihrer Solidarität wieder Familien und Vereinen helfen zu können. Dafür bedanken wir uns schon jetzt ganz herzlich bei Ihnen!

Ihr Udo Lindner

Zum Spezial: Alle Projekte im Überblick