„Leser helfen“: Alle Projekte können umgesetzt werden

Konkret hatte der Verein bei der jüngsten Spendenaktion acht Projekte ausgewählt. Vier Familien aus Chemnitz , Zwickau und dem Erzgebirge werden beim Kauf eines behindertengerechten bzw. eines großfamilientauglichen Autos unterstützt. Dadurch soll die Mobilität der Familien im Alltag gesichert und erleichtert werden. Beim behindertengerechten Umbau ihres Hauses bzw. ihrer Wohnung kann weiteren zwei Familien aus dem Vogtland und aus Mittelsachsen durch das Spendengeld geholfen werden. Aber auch Vereine und soziale Einrichtungen können sich durch die jüngste Spendenaktion über finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte freuen. So erhält eine integrative Kindertagesstätte in Zwickau einen neuen Bolzplatz für die Kinder. Der Hospizverein in Oederan wiederum hat zusätzliches Geld für den Kauf von Spezialpflegebetten zur Verfügung.

Angesichts der großen finanziellen Mehrbelastungen, die viele Menschen seit mehreren Jahren zu tragen haben, ist das für den Vereinsvorsitzenden Udo Lindner ein tolles Ergebnis. "Um finanzielle Hilfe für andere zu bitten, ist in Zeiten, in denen viele Menschen selbst mit außergewöhnlichen Belastungen konfrontiert sind, nicht ganz einfach. Zumal schon die zurückliegenden drei Jahre keine normalen Jahre waren. Die steigenden Kosten in vielen Lebensbereichen verlangen allen Menschen viel ab. Da etwas für andere übrig zu haben, ist nicht so leicht. Umso schöner ist es, dass wir durch die hohe Spendenbereitschaft wieder alle unsere Projekte umsetzen können", so Lindner.

Zusätzliches Geld für weitere Spendenprojekte

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren kann der Verein "Leser helfen" aus freien Spenden erneut zusätzliche Hilfsprojekte für schwerstbehinderte oder in Not geratene Menschen unterstützen. Allein im vergangenen Jahr wurden auf diese Weise 16 Projekte in der Region gefördert. Immer häufiger arbeitet der Verein dabei mit anderen Hilfsvereinen, wie "Lukas Stern", der Stiftung Kinderhilfe Zwickau oder dem Lions Club Chemnitz, zusammen und erreicht dadurch eine noch größere Wirksamkeit.

Nachdem in den zurückliegenden Jahren bundesweit die Spendeneinnahmen immer weiter gestiegen waren, schlagen die stark erhöhten Lebenshaltungskosten mittlerweile auch auf das Spendenverhalten der Menschen durch. In den ersten drei Quartalen 2023 (das sind die aktuellsten verfügbaren Zahlen) ist die Anzahl der Geldspender so niedrig gewesen wie lange nicht. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage im Auftrag des Deutschen Spendenrates, die seit 2005 durchgeführt wird. Seitdem habe es noch nie so wenige Spender gegeben wie in den ersten neun Monaten des letzten Jahres. Rund 14 Millionen Privatleute ab zehn Jahren unterstützten gemeinnützige Organisationen, Hilfs- sowie Wohltätigkeitsorganisationen und Kirchen. Im Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum noch rund zwei Millionen Spenderinnen und Spender mehr gewesen.

Hier können Sie sich bewerben

Die "Freie Presse" berichtet regelmäßig über die lokalen Spendenprojekte und über die Verwendung der Spenden. Bewerbungen für neue Projekte können jederzeit gestellt werden unter: Verein "Leser helfen", Brückenstraße 15, 09111 Chemnitz. Oder per Mai an: udo.lindner@freiepresse.de.(fp)