100 Euro nicht gewechselt: Sparkassen-Kunde wird am Schalter zurückgewiesen

Ein Burgstädter ist seit Jahrzehnten Kunde der Sparkasse. Immer am Monatsanfang hebt er 500 Euro ab. Als er das Geld am Schalter in 50-Euro-Scheine tauschen will, wird ihm das verwehrt.

Burgstädt. Ullrich Hinze zählt sich mit seinen 73 Jahren noch nicht zum alten Eisen. Trotzdem bezahlt er lieber mit Geldscheinen und Münzen statt mit einer Geldkarte. Deshalb hebt der Burgstädter immer zu Monatsbeginn 500 Euro von seinem Konto ab. Er ist seit Jahrzehnten Kunde der Sparkasse - zu DDR-Zeiten schon. Nach der Wende gehörte er der Sparkasse Chemnitz an, weil er damals in Limbach-Oberfrohna wohnte, wo es eine Filiale gibt. Später zog er nach Burgstädt, wo es auch eine Filiale gibt, die allerdings erst zu Mittweida gehörte und jetzt zu Mittelsachsen. Bisher ging alles gut, bis auf dieses Mal. "Ich bekam aus dem Geldautomaten überwiegend 100-Euro-Scheine. Ich brauchte aber mehr 50-Euro-Scheine", sagt Hinze. Also sei er zum Schalter gegangen, um einen 100-Euro-Schein in zwei 50-Euro-Scheine zu wechseln. "Zuerst wurde ich nach meiner Bankkarte gefragt", erzählt er. Als er diese gezeigt hatte, wurde ihm gesagt, dass kein Umtausch möglich sei, weil er kein Kunde der Sparkasse Mittelsachsen ist, wozu die Filiale in Burgstädt gehört. Er sei Kunde der Sparkasse Chemnitz. "Ich verstand die Welt nicht mehr. Sparkasse ist doch Sparkasse", sagt der 73-Jährige. "Ja, wo leben wir denn? Ist die Sparkasse ein Staat im Staat?", fragt er.

Warum am Schalter nicht alle Bankgeschäfte möglich sind

Der Pressesprecher der Sparkasse Mittelsachsen, Nicky Becker, bestätigt auf "Freie Presse"-Anfrage, dass die Mitarbeiterin in Burgstädt richtig gehandelt hat. Denn für Bankgeschäfte am Schalter - dies betrifft Ein- und Auszahlungen sowie auch Wechselgeschäfte - sei eine Kontoverbindung zur Sparkasse Mittelsachsen erforderlich. Aber: An den mehr als 60 Geldautomaten in Mittelsachsen könne jeder selbst über den Menüpunkt "individuelle Stückelung" die Art der Banknoten auswählen. Hinze: "Bisher brauchte ich diese Taste nicht, bei mir kamen automatisch immer verschiedene Geldscheine." Und was sagt der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) dazu? Vize-Pressesprecher Wolfram Morales verweist auf die Sparkasse Mittelsachsen: "Die Geschäftspolitik wird ausschließlich von der jeweiligen Sparkasse festgelegt." Der OSV sei keine vorgesetzte Stelle der Mitgliedssparkassen, sondern nur deren Dienstleister. Übrigens: Hinze hat sein Wechselgeld noch bekommen: bei der Raiffeisenbank in Burgstädt. (bj)