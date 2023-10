1300 Quadratmeter voll mit Modelleisenbahnen: Miniaturbahnen ziehen am Wochenende in die Stadthalle Limbach-Oberfrohna

Samstag und Sonntag gibt es eine Vielzahl an Ausstellern zu sehen. Diese reisen sogar extra aus Baden-Württemberg an.

Alles rund um das Thema Modelleisenbahn können junge und ältere Besucher am Wochenende in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna sehen. Am 14. und 15. Oktober präsentieren Modellbahnaussteller aus Sachsen, Brandenburg und auch aus Baden-Württemberg auf 1300 Quadratmetern Ausstellungsfläche und auf zwei Etagen ihre außergewöhnlichsten Anlagen...