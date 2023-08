14-Jährige in Chemnitz sexuell belästigt

Ein Unbekannter hat in Ebersdorf ein Mädchen bedrängt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Chemnitz.

Eine 14-Jährige soll auf ihrem Heimweg am vergangenen Freitag (25. August) auf der Huttenstraße im Stadtteil Ebersdorf sexuell belästigt worden sein. Wie die Polizei jetzt mitteilt, soll ein Unbekannter das Mädchen gegen 14.30 Uhr zunächst umarmt und dann am Hals geküsst haben. „Als sie den Mann von sich schob, fasste er ihr noch an ihre bedeckte Brust“, so die Polizei. Die 14-Jährige konnte anschließend nach Hause flüchten.