30.000 Euro: Erlös von Entenrennen vor Chemcats-Spiel übergeben

7500 Enten gingen beim Seeberplatz an den Start, so viele wie noch nie. Jetzt wurden die Erlöse der Aktion an Sportvereine übergeben.

Chemnitz. Kurz vor dem Bundesliga-Duell zwischen den ChemCats und Bielefeld gab es am Samstagabend schon mal einen finanziellen Gewinn für den Chemnitzer Sport zu verbuchen. Mitglieder des Lions Clubs haben einen Spendenscheck von 30.000 Euro überreicht. Das Geld ist nicht nur für den Basketball vorgesehen, sondern soll Kinder- und Jugendabteilungen von insgesamt 15 Chemnitzer Vereinen zugutekommen.

Das diesjährige Chemnitzer Entenrennen fand am 27. August im Rahmen des Seeberplatzfestes statt. Schon im Vorfeld deutete sich der Erfolg an, da alle Lose für die 7500 Renn-Enten verkauft wurden. Die schnellsten Enten schwammen in einer Zeit von knapp 15 Minuten durch die Fluten der Chemnitz bis ins Ziel – auch das ist ein Rekord. (cma)