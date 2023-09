31-Jähriger bei Auseinandersetzung am Chemnitzer Hauptbahnhof schwer verletzt

Die Tat geschah in den frühen Morgenstunden an einem Tunnel. Das Opfer wurde mit einem Werkzeug schwer am Arm verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gewalttat am Bahnsteigtunnel am Chemnitzer Hauptbahnhof. Ihren Angaben zufolge fanden Beamte der Bundespolizei am Mittwoch gegen 3.40 Uhr an der Unterführung an der Dresdner Straße einen schwer verletzten Mann. Nach Erstversorgung und einer ersten Befragung wurde der 31-jährige Marokkaner in ein Krankenhaus... Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gewalttat am Bahnsteigtunnel am Chemnitzer Hauptbahnhof. Ihren Angaben zufolge fanden Beamte der Bundespolizei am Mittwoch gegen 3.40 Uhr an der Unterführung an der Dresdner Straße einen schwer verletzten Mann. Nach Erstversorgung und einer ersten Befragung wurde der 31-jährige Marokkaner in ein Krankenhaus...