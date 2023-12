38-Jähriger in Limbach-Oberfrohna verletzt: E-Scooter prallt mit Auto zusammen

Der Roller-Fahrer wollte abbiegen und kollidierte dabei mit einem VW. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nähe der Jet-Tankstelle in Limbach-Oberfrohna hat sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei in Zwickau bestätigte, prallten gegen 17.45 Uhr ein E-Scooter und ein VW Lupo zusammen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der Fahrer des E-Scooter (38 Jahre alt) von der Chemnitzer Straße links in den Ostring...