40-Jährige bei Kreuzungscrash schwer verletzt: Straßen mehr als zwei Stunden gesperrt

Am Mittwoch krachten an der Kreuzung Zwickauer/Reichsstraße zwei Autos zusammen. Die Polizei ermittelt zur Ursache. Welche Ampel zeigte Grün?

Bei dem Unfall auf der Kreuzung Zwickauer Straße/Reichsstraße am Mittwochmittag ist die Fahrerin eines Mazda schwer verletzt worden. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Was ist passiert? Laut Polizei war der Fahrer eines VW (70) gegen 11.15 Uhr auf der Zwickauer Straße in Richtung Falkeplatz unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß...