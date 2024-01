61-Jährige verletzt: Polizei nennt weitere Details zum Einsatz an Tankstelle in Limbach-Oberfrohna

Am Dienstagvormittag wurde bekannt, dass es in der Elan-Tankstelle einen Raub gegeben haben soll. Eine Mitarbeiterin wurde ins Krankenhaus gebracht. Entwendet haben soll der Täter jedoch nichts.

An der Elan-Tankstelle in der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna ist es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem tätlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin gekommen. Das bestätigte die Polizei in Zwickau auf Nachfrage der „Freien Presse“. Zunächst hieß es, dass es einen Raub gegeben habe. Inzwischen hat die Polizei mehr...