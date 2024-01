Raub an Tankstelle in Limbach-Oberfrohna: Verletzte Mitarbeiterin aus Krankenhaus entlassen

Die 61-Jährige wurde stationär behandelt. Die Polizei äußert sich kaum zu Details. Das Betreiberunternehmen reagiert auf den Überfall.

Die 61-jährige Mitarbeiterin, die bei einem Raub an der Elan-Tankstelle am Dienstagmorgen in Limbach-Oberfrohna verletzt wurde, ist nach Polizeiangaben aus dem Krankenhaus entlassen worden. Weitere Details, etwa ob es bereits Hinweise auf den Täter gibt, teilt die Polizei nicht mit. „Da die Ermittlungen noch laufen, können wir keine Details...