63-jähriger Mann von Zug erfasst

Zu einem Unfall an der Bahnstrecke Richtung Zwickau sind Rettungskräfte und Polizei am Donnerstag gegen 9 Uhr gerufen worden. Nahe der Straße Alte Sandgrube in Grüna wurde ein 63 Jahre alter Mann vom Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei geht nach bisher vorliegenden Informationen von einem Selbstmord aus.