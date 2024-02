Tödlicher Unfall auf Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz

Ein Zug mit 200 Fahrgästen musste in Wittgensdorf evakuiert werden. Es ist der zweite Unfall in dieser Woche auf der Strecke.

Chemnitz.

Wegen eines tödlichen Unfalls in Wittgensdorf auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz musste am Sonntagmittag ein Regionalexpress der Mitteldeutschen Regiobahn mit etwa 200 Fahrgästen evakuiert worden. Eine Person soll am Bahnhof Wittgensdorf vom Zug erfasst und noch am Unfallort verstorben sein. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen Suizid handeln. Mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Es kommt zu Einschränkungen im Zugverkehr.