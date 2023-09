65-Jährige auf Friedhof in Chemnitz sexuell belästigt

Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen. Die Polizei hofft anhand einer Beschreibung des Täters auf Zeugenhinweise.

Ausgerechnet ein Ort der Ruhe und Einkehr wurde für eine Chemnitzerin zum Tatort eines offenbar sexuell motivierten Übergriffs. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau am vergangenen Sonntagmorgen auf dem Friedhof an der Reichenhainer Straße unterwegs, um ein Grab zu pflegen. Ein Mann verwickelte die 65-Jährige dabei zunächst in...