73-Jähriger stirbt bei Unfall in Chemnitz

Am Donnerstag ist ein 73-jähriger Mann bei einem Unfall an der Stollberger Straße gestorben. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann gegen 14.30 Uhr mit seinem Opel an der Ampel Scheffelstraße/Doktor-Salvador-Allende Straße bei Rot gehalten haben. Laut Zeugenaussagen soll er bei Grün über die Kreuzung und anschließend gegen ein Geländer an der...