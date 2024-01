A 72 in Chemnitz: Nach Brand an Lkw-Anhänger fließt der Verkehr wieder

Ein mit Plastikgranulat beladener Laster hatte am Freitagmorgen in Höhe der Auffahrt Chemnitz-Süd Feuer gefangen. Das sorgte für Verkehrsbehinderungen.

Nach einem Brand auf der Autobahn 72 in Richtung Leipzig an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und der dadurch bedingten zwischenzeitlichen Vollsperrung fließt der Verkehr dort mittlerweile wieder. Das teilte die Polizei am frühen Nachmittag mit. Den Angaben zufolge war gegen 4.45 Uhr während der Fahrt ein Rad eines Sattelzuganhängers in Brand...