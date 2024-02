Langer Stau nach LKW-Unfall auf der A 72 bei Chemnitz

Am Mittwochmorgen ist zwischen den Abfahrten Chemnitz-Süd und Stollberg ein Laster auf der Autobahn umgekippt. Es steht momentan nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Autofahrer, die auf der A 72 in Richtung Hof unterwegs sind, brauchen am heutigen Mittwochmorgen Geduld. Zwischen den Abfahrten Chemnitz-Süd und Stollberg hat es gegen 6 Uhr in Höhe der Raststätte Neukirchner Wald einen Lkw-Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei fuhr der Laster aus bislang unbekannten Gründen eine Böschung hoch und kippte...