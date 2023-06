Ab 1. August steigen Preise für Schwimmbad und Sauna in Burgstädt

Nun ist es beschlossene Sache: Ab 1. August steigen die Eintrittspreise im Sportzentrum am Taurastein in Burgstädt. Der Stadtrat hat am Montagabend eine Erhöhung beschlossen. So kosten Tickets über 2,5 Stunden in der Schwimmhalle für Erwachsene (bisher 5 Euro) und Kinder (bisher 4 Euro) jeweils 50 Cent mehr. Drastischer fällt die Steigerung...