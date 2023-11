Schwimmbad in Burgstädt erweitert Schließzeit

Um Wartungsarbeiten auszuführen, wird das Sportzentrum am Taurastein alljährlich im Sommer für drei Wochen geschlossen. Im nächsten Jahr kommt aber alles anders. Warum muss man das jetzt schon wissen?

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Für drei Wochen schließt im Sommer das Sportzentrum am Taurastein in Burgstädt. Alljährlich stehen in den Ferien Revisions- und Reparaturarbeiten an. Warum muss man das jetzt gerade wissen? Der Stadtrat Burgstädt hat sich damit in diesen Tagen beschäftigt. Denn im nächsten Jahr stehen größere Baumaßnahmen...