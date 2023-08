Ab Montag Behinderungen auf A4 und A72 rund um Chemnitz

Auf der A72 wird zwischen Röhrsdorf und Rottluff die Standspur gesperrt. Auf der A4 muss der Flüsterasphalt zwischen Glösa und Chemnitz-Mitte erneuert werden. Auch eine Auffahrt wird dann gesperrt.

In den kommenden Wochen kommt es zu Behinderungen auf den Autobahnen um Chemnitz. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt, wird ab Montag bis Freitag, 1. September, zunächst auf der A72 in Richtung Hof zwischen Chemnitz-Röhrsdorf und Chemnitz-Rottluff die Stand- und Lastspur gesperrt. Die Tangente von der A4 auf die A72 in Richtung Hof...