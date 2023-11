Ab Montag wird‘s ernst: Polizei rüstet in der Chemnitzer Innenstadt auf

Im Stadtzentrum von Chemnitz nimmt eine neue Einsatzgruppe ihren Dienst auf. Was sie bewirken soll, wie die Justiz mitzieht und ob als nächstes eine eigene Innenstadtwache kommt – „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.

Was ist geplant? Am Montag geht in der Chemnitzer Innenstadt eine neu formierte Operative Einsatzgruppe der Polizei in den Dienst auf der Straße. Sie besteht aus zunächst 14 Beamten und soll demnächst auf 25 Beamte anwachsen. Sie werden in zwei Gruppen bis in den späten Abend hinein im Stadtzentrum unterwegs sein. In der Regel in Uniform und...