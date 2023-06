Abi mit Berufsabschluss: Schule sucht Interessenten

Chemnitz.

Es dauert zwar vier Jahre, dafür haben Schüler am Berufsschulzentrum für Wirtschaft II an der Weststraße zusätzlich einen Berufsabschluss als Industriekaufmann in der Tasche. Das Angebot nennt sich Dubas - für Duale Berufsausbildung mit Abitur. Dazu gibt es noch ein Lehrlingsentgelt ab der Klasse 12, erklärt Beratungslehrer Mike Martin. Voraussetzung ist ein Realschulabschluss mit dem Durchschnitt 2,5 in den Hauptfächern - in Ausnahmefällen auch schlechter. Dubas gibt es seit 2018, die Klassen konnten mit Ausnahme 2020 immer gestartet werden. Der Knackpunkt: In jedem Jahr müssen mindestens 16 Schüler zusammenkommen. Passiert das nicht, können die Bewerber das normale Abitur in drei Jahren absolvieren. (cma)