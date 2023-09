Achtung Autofahrer: In Uhlsdorf und Kändler werden Anfang Oktober Straßen gesperrt

In Kändler wird die Fahrbahn saniert, in Uhlsdorf sind Kabel zu verlegen. Die Sperrungen haben auch Auswirkungen auf den ÖPNV.

Autofahrer müssen sich in zwei Ortsteilen von Limbach-Oberfrohna auf Straßensperrungen einstellen. Los geht es am Montag in Uhlsdorf. Die Mühlwiese, eine Kreisstraße, wird voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über die Herrnsdorfer Straße, Kaufunger Straße sowie Dorfstraße. Auch Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel sind...