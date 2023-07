Älteste Grünanlage der Chemnitzer Innenstadt: Der Schillerplatz wird umgestaltet

Es ist die älteste Grünanlage der Innenstadt – der Schillerplatz. Schon in den 1850er-Jahren wurde er mithilfe einer der ersten Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen als sogenannter Schmuckplatz in der expandierenden Industriemetropole angelegt. Am 10. November 1859, dem 100. Geburtstag Friedrich Schillers, erhielt der frühere Anger den Namen des...