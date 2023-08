Akku löst Brand in Müllfahrzeug aus

Am Mittwochvormittag gegen 8 Uhr ist ein Müllfahrzeug an der Ecke Gerichtsstraße/Kaßbergstraße in Brand geraten. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Da die Gefahr bestand, dass das Feuer wieder aufflammen könnte, wurde das Müllfahrzeug durch Fahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei bis zur Mülldeponie begleitet.