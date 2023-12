Alle Jahre wieder: Chemnitz hat den höchsten Weihnachtsbaum

Mit 23,79 Meter hat die Fichte alle anderen Bäume geschlagen. Nur in der Schönheitsnote spielte sie keine Rolle.

Zum dritten Mal in Folge: Der Weihnachtsbaum in Chemnitz hat alle anderen Bäume in Sachsen unter sich gelassen. Die Fichte ist 23,79 Meter hoch, der Zweitplatzierte in Annaberg-Buchholz ist nur 21,03 Meter und der Baum auf dem Striezelmarkt in Dresden nur 20,73 Meter. Gemessen haben die Auszubildenden der Vermessungsfirma Wuttke die sichtbare...