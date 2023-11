23,79 Meter: Chemnitzer Weihnachtsbaum ist kürzer als der von 2022

Er wird es in diesem Jahr schwer haben gegen die Konkurrenz. Der Weihnachtsbaum ist anderthalb Meter kleiner als sein Vorgänger. Die Vermesser haben auch das kleine Marktbäumchen ins Visier genommen.

Mit 25,25 Meter legte der Chemnitzer Weihnachtsbaum die Messlatte im vergangenen Jahr hoch. Kein anderer Weihnachtsbaum in Sachsen war höher, Chemnitz holte den Spitzenplatz. Ob das in diesem Jahr wieder gelingen wird, ist unklar. Auszubildende der Chemnitzer Vermessungsfirma Wuttke stellten am Montagmorgen den exakten Wert von 23,791 Meter...