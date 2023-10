Als Chemnitz Boom-Stadt war – und wie das Tietz hierher kam

Das Kaufhaus H. & C. Tietz galt bei seiner Eröffnung vor 110 Jahren in Chemnitz als das größte und modernste Geschäftshaus Sachsens und stand in einer Reihe mit Warenhäusern in anderen deutschen Großstädten. Die Geschichte eines Prachtbaus.

Im Oktober 1913 wurde das Kaufhaus H. & C. Tietz als „größtes und vornehmstes Geschäftshaus Sachsens" eröffnet. Inzwischen sind 110 Jahre vergangen. Das Tietz stand immer für ein Bauwerk der Superlative. Ein Mythos hat sich aufgebaut, der bereits mit der Einweihung am 23. Oktober begann. Die nutzbare Fläche betrug 25.000 Quadratmeter....