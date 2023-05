Altbundespräsident Gauck kommt nach Chemnitz

Altbundespräsident Joachim Gauck besucht kommenden Monat Chemnitz. Nach Angaben des Rathauses wird der 83-Jährige am 17. Juni der Gedenkveranstaltung beiwohnen, die an den Volksaufstand in der DDR von 1953 erinnert. Sie beginnt 11 Uhr am Mahnmal für die Opfer des Stalinismus gegenüber dem Landgericht. Gauck soll die Festrede halten.